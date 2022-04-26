الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لعرائس عيد الفطر.. نصائح لإنقاص الوزن قبل ليلة العمر

أرشيفية
أرشيفية

جرت العادة على احتفال الكثير من الفتيات بليلة الزفاف في أيام الأعياد، لا سيما عيد الفطر المبارك، وتواجه الفتيات غالبا مشكلة زيادة في الوزن عندما يصادف حفل الزفاف أيام شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه العزائم وتناول الأطعمة ذات الطبيعة الدسمة، ومن أجل التخلص من كل هذا قبل موعد الزفاف، هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها، وذلك بحسب ما ورد في موقع "theguardian":

المشي لمدة ساعة يوميًا:
من المعروف أن الفتيات تقوم بشراء آخر ما تبقى لها من أشياء في الأيام التي تسبق الزفاف، من المهم التجول بين الأماكن التي تضم هذه الأجهزة المتبقية عن طريق المشي بدلا من استخدام وسائل الموصلات المعروفة، فهذه الطريقة البسيطة من شأنها أن تعمل على إنقاص الوزن في الفترة المتبقية على موعد الزفاف، وفي الوقت ذاته لا يتم انتقاص وقت المشي من الوقت الضيق المتبقي الفتيات في هذه الفترة.

أسعار ملابس عيد الفطر 2022 للمحجبات

التقليل من الأطعمة الدسمة:
يجب الاتجاه في هذه الفترة نحو التقليل من الأطعمة الدسمة، لأن هذه الأطعمة الدسمة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في الوزن وتحول دون تحقيق الهدف الذي ترجوه في هذه الفترة لاحتواء هذه الأطعمة الدسمة على عدد كبير من الدهون غير المشبعة، والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة كبيرة في الوزن، وهذه الأطعمة الخفيفة لابد أن تكون خالية من الدهون أو على الأقل تحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة.

زحام على الأسواق في أسوان لشراء مستلزمات عيد الفطر (صور)

الإكثار من شرب الماء:
يجب الاهتمام بتناول ما لا يقل عن ثماني أكواب يوميا من الماء، ومن الممكن أن يصل عدد الأكواب أثني عشر كوبا، أي بما يعادل 2 لتر من الماء، يجب الحرص على تناول هذه الكمية يوميا، ولكي لا يغفل على العرائس هذه المعلومة الهامة يمكن أن تعهد العروس لأحد أصدقائها أو أخواتها بتذكيرها بتناول الماء، حيث لا يعمل هذا الماء على أنقاص الوزن فقط، وإنما يساعد في الحصول على بشرة نضرة خالية من المشاكل وهو ما تحتاج إليه الفتيات في هذه الليلة الهامة في حياتها.

الحرص على تناول الزبادي:
مها كان النظام الغذائي الذي تقومي باتباعه فمن المهم الحرص على أن يتضمن هذا النظام، كوبا من الزبادي مساء كل يوم، لما له من قدرة كبيرة على القضاء على الدهون إلى جانب النظام الغذائي الخالي من الأطعمة الدسمة والقائم على الوجبات الخفيفة في هذه الفترة الصغيرة.

شهر رمضان عيد الفطر انقاص الوزن ليلة الزفاف عيد الفطر المبارك حفل الزفاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

حمدين صباحى يحضر حفل إفطار الأسرة المصرية

بث مباشر.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسى

«فطارى مع الرئيس كان حلمى».. قصة عاملة «دليفرى» دعاها السيسى لإفطار الأسرة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية

رسالة غامضة.. تفاصيل استلام أسرة رئيس وزراء إسرائيل تهديدًا بالقتل