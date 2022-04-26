لعرائس عيد الفطر.. نصائح لإنقاص الوزن قبل ليلة العمر

جرت العادة على احتفال الكثير من الفتيات بليلة الزفاف في أيام الأعياد، لا سيما عيد الفطر المبارك، وتواجه الفتيات غالبا مشكلة زيادة في الوزن عندما يصادف حفل الزفاف أيام شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه العزائم وتناول الأطعمة ذات الطبيعة الدسمة، ومن أجل التخلص من كل هذا قبل موعد الزفاف، هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها، وذلك بحسب ما ورد في موقع "theguardian":

المشي لمدة ساعة يوميًا:

من المعروف أن الفتيات تقوم بشراء آخر ما تبقى لها من أشياء في الأيام التي تسبق الزفاف، من المهم التجول بين الأماكن التي تضم هذه الأجهزة المتبقية عن طريق المشي بدلا من استخدام وسائل الموصلات المعروفة، فهذه الطريقة البسيطة من شأنها أن تعمل على إنقاص الوزن في الفترة المتبقية على موعد الزفاف، وفي الوقت ذاته لا يتم انتقاص وقت المشي من الوقت الضيق المتبقي الفتيات في هذه الفترة.

التقليل من الأطعمة الدسمة:

يجب الاتجاه في هذه الفترة نحو التقليل من الأطعمة الدسمة، لأن هذه الأطعمة الدسمة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في الوزن وتحول دون تحقيق الهدف الذي ترجوه في هذه الفترة لاحتواء هذه الأطعمة الدسمة على عدد كبير من الدهون غير المشبعة، والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة كبيرة في الوزن، وهذه الأطعمة الخفيفة لابد أن تكون خالية من الدهون أو على الأقل تحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة.

الإكثار من شرب الماء:

يجب الاهتمام بتناول ما لا يقل عن ثماني أكواب يوميا من الماء، ومن الممكن أن يصل عدد الأكواب أثني عشر كوبا، أي بما يعادل 2 لتر من الماء، يجب الحرص على تناول هذه الكمية يوميا، ولكي لا يغفل على العرائس هذه المعلومة الهامة يمكن أن تعهد العروس لأحد أصدقائها أو أخواتها بتذكيرها بتناول الماء، حيث لا يعمل هذا الماء على أنقاص الوزن فقط، وإنما يساعد في الحصول على بشرة نضرة خالية من المشاكل وهو ما تحتاج إليه الفتيات في هذه الليلة الهامة في حياتها.

الحرص على تناول الزبادي:

مها كان النظام الغذائي الذي تقومي باتباعه فمن المهم الحرص على أن يتضمن هذا النظام، كوبا من الزبادي مساء كل يوم، لما له من قدرة كبيرة على القضاء على الدهون إلى جانب النظام الغذائي الخالي من الأطعمة الدسمة والقائم على الوجبات الخفيفة في هذه الفترة الصغيرة.