الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الرعاية الصحية يشارك فى ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية» لهذا العام، التي نظمتها وحدة الدعم المعنوي بالهيئة والإدارات التابعة لها بالفروع في المحافظات.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن الدورة الرمضانية، لاقت مشاركة واسعة من جانب العاملين برئاسة الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات سالفة الذِكر، مؤكدة الروح الرياضية التي تحلت بها جميع الفرق المشاركة، لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق والمتميز.

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وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن هذه الدورة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الهيئة للأنشطة الترفيهية والرياضية على مستوى الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات، فضلاً عن دور هذه الأنشطة في تعزيز روح العمل الجماعي وتوطيد علاقات التواصل والترابط بين العاملين وتعزيز سبل التعاون بينهم في مختلف الجوانب الاجتماعية، والترفيهية، والرياضية.

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وعلى هامش ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للهيئة لهذا العام، قام الدكتور أحمد السبكي، بتكريم وتسليم الجوائز للفرق الفائزة في الدورة الرمضانية، التي أسفرت نتائجها عن فوز فريق مكتب رئيس هيئة الرعاية الصحية بالمقر الرئاسي للهيئة بالمركز الأول، وفوز فريق إدارة الموارد البشرية بالهيئة بالمركز الثاني، فيما فاز فريق إدارة الشئون القانونية بالمركز الثالث.

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كما أسفرت نتائج الدورة الرمضانية على مستوى محافظات التأمين الصحي الشامل، عن فوز فريق مستشفى حورس التخصصي بالمركز الأول في محافظة الأقصر، كما فاز فريق صيادلة مجمع الإسماعيلية الطبي في محافظة الإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق المنظم للدورة الرمضانية لكرة القدم لهذا العام من وحدة الدعم المعنوي بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، يضم كلًا من أ. محمد توفيق، برئاسة الهيئة، د. رضوى عبدالله، بمحافظة بورسعيد، د. أحمد أبوالليل، بمحافظة الإسماعيلية، د. ماريان هاني، بمحافظة الأقصر.

رئيس الرعاية الصحية ختام فعاليات الدورة الرمضانية كرة القدم التأمين الصحي

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وائل لطفي

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