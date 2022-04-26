طلب التحريات في مشاجرة «الأسلحة البيضاء» بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، والتحفظ على الأسلحة البيضاء، وحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر خلاله مشاجرة بين أحد الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء وإثارة الشغب بين المواطنين.

وتم تشكيل فريق بحث تحت أشراف اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي والقبض على أطراف المشاجرة بمعرفة المقدم أحمد جاب الله، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه والضباط المعاونين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.