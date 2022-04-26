«خرج منذ أيام من السجن».. مواطن يذبح ابن عمه ثأرًا لوالده فى الأقصر

شهدت قرية حاجر كومير جنوب إسنا جريمة قتل أخذا بالثأر وتجدد خصومة ثأرية دامت سنوات.

تعود الأحداث إلى تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر إخطاراً من اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر للفرقة جنوب عن مصرع مزارع مقيم بحاجر كومير جنوب إسنا على يد ابن عمه أخذًا بثأر والده الذى لقى مصرعه منذ 5 سنوات فأمر على الفور اللواء مجدى لطفي مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد قمر رئيس مباحث مديرية أمن الأقصر والعميد محمد الطيب رئيس شعبة البحث الجنائى بجنوب الأقصر، حيث تبين من التحريات وجهود رجال البحث الجنائي ومباحث إسنا أن هناك خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين أبناء العم عائلة أبوإسماعيل بقرية حاجر كومير جنوب مركز إسنا على إثر مقتل المدعو عبد الفتاح أبوإسماعيل على يد ابن عمه محمد صابر إسماعيل والذى قضى عقوبة السجن 5 سنوات.

وخرج منذ أيام بعد قضاء العقوبة الجنائية فتربص له عبدالدايم عبدالفتاح أبوإسماعيل ليثأر لمقتل والده منذ سنوات وقام بذبحه بسنجة سلاح أبيض، حيث تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصى بإسنا، وتمكن رجال وضباط مباحث مركز شرطة إسنا برئاسة المقدم أحمد حسين رئيس وحدة مباحث إسنا من ضبط القاتل وسط زراعات القصب والسلاح المستخدم فى واقعة القتل وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتى تولت التحقيق في الواقعة.