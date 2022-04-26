الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» فى أنحاء العالم

جريدة الدستور

واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات، جراء تفشي وباء كورونا.
وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 13 ألفًا و816 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و194 ألفًا و864 حالة، والوفيات إلى 28 ألفًا و22 حالة.
وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6339 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفًا و22 حالة والوفيات إلى 856 حالة.
وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و257 حالة والوفيات إلى 4828 حالة.
وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفًا و230 حالة والوفيات إلى 3056 حالة.
وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و654 ألفا و375 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و800 حالة.
وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و838 حالة والوفيات إلى 8622 حالة.
وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و55 ألفا و645 حالة والوفيات إلى 9079 حالة.
وسجلت باكستان 105 إصابات جديدة دون تسجيل وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى مليون و528 ألفا و61 حالة، فيما يظل تراكمي الوفيات ثابت عند الـ30 ألفا و369 حالة وفاة.
وسجلت الهند 2483 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونًا و62 ألفًا و569 حالة، وتم أيضا تسجيل 1399 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 523 ألفًا و622 حالة.
وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و305 آلاف و473 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 12 حالة تعاف في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و291 ألفًا و9 حالات، وفقا لموقع "إنفورما" الكازاخي.
وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 377 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، وحالتي وفاة جديدتين؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و153 ألفا و506 حالات، والوفيات إلى 36 ألفا و856 حالة.
وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفين و257 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة.
ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و898 ألفًا و406 حالات، وبلغت حصيلة الوفيات 40 ألفًا و102 حالة.
وفي المجر، سجلت وزارة الصحة ألف و399 حالة إصابة جديدة، و32 حالة وفاة.
ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى مليون و895 ألفا و677 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 46 ألفا و133 حالة.
وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و356 حالة إصابة بالفيروس، و29 حالة وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و992 ألفا و820 حالة، وتبلغ الوفيات 115 ألفا و977 حالة.
 

 

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