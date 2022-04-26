الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: نجاح عملية «الإرادة الصلبة الثانية» ضد داعش في الأنبار

جريدة الدستور

أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، صباح النعمان، نجاح المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "الإرادة الصلبة" لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي والقضاء على جميع تحركاته في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

وقال النعمان- في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" حققت أهدافها المرسومة لتجفيف منابع الإرهاب عقب تنفيذ 3 عمليات إنزال جوي في عمق صحراء الأنبار أسفرت عن العثور على مضافات (أوكار) تابعة لتنظيم داعش تحتوي على العديد من العبوات الناسفة وقنابل هاون مختلفة الأحجام، وإلقاء القبض على عدد كبير من الإرهابيين في غرب البلاد.

وشدد المسئول العراقي على نجاح الجهود الاستخباراتية بالتصدي للاستراتيجيات المتغيرة لتحركات وهجمات تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية المشتركة استهدفت خلال هذه العملية المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تختبئ فيها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه نائب العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبدالأمير الشمري، عن مقتل "إرهابيين" اثنين واعتقال ستة آخرين خلال عملية الإرادة الصلبة التي انطلقت قبل أيام غربي العراق.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد توعد- خلال إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في غرب الأنبار ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية يوم السبت الماضي- بسحق تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا: إن "عناصر داعش ليس أمامهم سوى الموت".

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