خطة المباحث تنجح فى الإيقاع بالمتهم بكسر وسرقة خزينة شركة بالساحل

لعب الشيطان في رأس عامل، وقرر الحصول على المال بطريقة غير مشروعة، مستغلًا جهة عمله بإحدى الشركات، وظل يراقب المسئول عن الخزينة، حتى تأكد من وضع مبالغ مالية كبيرة بها، فخطط لسرقة الخزينة، دون أن يكتشف أحد أنه وراء ارتكاب الواقعة.

استطاع العامل مغافلة المسئول عن الشركة، وتمكن من الحصول على المفاتيح الخاصة بها، واستخراج نسخة مطابقة منها، وإعادتها مرة أخرى، ونفذ جريمته واستولى على مبالغ مالية كبيرة من خزينة الشركة وفر هاربًا.

صدمة مدوية تلقاها صاحب الشركة، عندما اكتشف سرقة المبالغ المالية المودعة داخل الخزينة، فأسرع وأبلغ قسم شرطة الساحل، باكتشافه وجود كسر بالخزينة الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالي، وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، وجه بسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية ترأسها العميد محمد أبوسريع مأمور قسم شرطة الساحل، لموقع الحادث وقام بإجراء المعاينة اللازمة لموقع الحادث، وقام بمناقشة العاملين بالشركة، حول ظروف وملابسات الواقعة.

وضع رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، خطة محكمة بإشراف العميد محمد السيد رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال القاهرة، تركزت على مناقشة العاملين بالشركة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بداخلها وخارجها، وتم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل بمخزن بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أمنية قادها الرائد أحمد أبوسنة رئيس مباحث الساحل، والنقباء طارق مدحت وسعد محمد وأحمد دسوقي عمارة معاوني المباحث، من استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة، قام بالاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب «المغافلة»، من أحد العاملين بالشركة «دون علمه».

وعقب ذلك توجه للشركة بعد انصراف جميع العاملين بها، وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته، وقام بكسر الخزينة الحديدية وسرقة المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، أمر بإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.