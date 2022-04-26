القوى العاملة: تعيين 10489 منهم 89 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 10489 شابًا، منهم 89 " قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 23409 شابًا منهم 257 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1573 فرصة عمل منهم 22 "قادرون باختلاف"، واستخراج 1914 شهادة قياس مستوى مهارة، و1886 رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 191 ترخيصًا جديدًا لعمل الأجانب، فضلًا عن التجديد لـ168 أجنبيًا وفقًا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي- أن المديرية تلقت 1303 شكوى (فصل ومطالب)، منها 235 شكوى تمت تسويتها وديًا، وتمت إحالة 266 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 189 شكوى، وإحالة 56 شكوى لجهات أخرى طبقــًا للاختصاص، وتبقى 557 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعيًا واقتصاديًا تمثلت في: 97 منحة مولود جديد بإجمالى 203 ألف جنيه منهم 3 حالات توأم، و25 منحة زواج بمبلغ 75 ألف جنيه، و 18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه، وصرف منحتي وفاة عامل لأسرتيهما بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 35 ألف جنيه لعمل 10 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ10 عمال، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 396 ألف جنيه لـ134 عاملًا من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 356 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 384 محضرًا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 404 شكوى، وتم تسويتها بالكامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 146 منشأة، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 120 محضرًا سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 40 حملة تفتيشية، ومنح 29 رخصة، فضلًا عن عقد 15 ندوة توعية.