منها مصر والإمارات.. مدير «سكاي سكانر» يكشف أفضل الوجهات الترفيهية بالشرق الأوسط

أكدت مجلة "أربيان بيزنس" الإماراتية في نسختها الإنجليزية، ان مصر والإمارات والأردن تصدرتا قائمة الوجهات الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمسافرين بغرض الترفيه العالمي.

وقال جون مانجلارز الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي سكانر" إن السفر في المنطقة يتعافى بشكل جيد مع الطلب الداخلي بنسبة 90% مما كان عليه في عام 2019.

وأضاف "مانجلارز" في حوار للمجلة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة برزت كوجهة شعبية للسفر الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع عودة المسافرين إلى السفر مرة أخرى، بعد أكثر من عامين من الطلب المحدود في ظل قيود السفر العالمية، لكنه أكد إن هناك وجهة أخرى شهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعد المفضلة بين المسافرين المقيمين في أوروبا وهي مصر، تليها الأردن.

كما تحدث "مانجلارز" أيضًا عن مستقبل تكنولوجيا السفر وكيف أصبحت ذات صلة متزايدة في عالم ما بعد الوباء، حيث لا تزال العديد من البلدان تفرض قيودًا على السفر يجب التنقل فيها وفهمها، لافتا إلى أنه بشكل عام، تتعافى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل جيد ويبلغ الطلب الوارد 90% من مستويات عام 2019 حتى الآن.

- الإمارات الأولى ومصر الثانية تليهما الأردن

وتابعت المجلة انه بناءً على عدد عمليات البحث على منصة "أربيان بيزنس"، تبين أن الإمارات العربية المتحدة تعد الوجهة الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمسافرين بغرض الترفيه العالمي، تليها مصر ثم الأردن على التوالي.



وأوضحت المجلة، انه على غرار الإمارات العربية المتحدة، تشهد مصر شعبية بين المسافرين الأوروبيين من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، حيث يتراوح الطلب بين 80-83 %، فوق مستويات عام 2019 حتى الآن من هذه الأسواق.

وتابعت انه بالإضافة إلى ذلك، ارتفع السفر الداخلي داخل مصر (على أساس السياحة المعاد توجيهها) بنسبة 93 % منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بمستويات عام 2019.