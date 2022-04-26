الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيفية تأدية صلاة التهجد في رمضان 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزايد البحث، خلال هذه الآونة، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن كيفية أداء صلاة التهجد، خلال شهر رمضان المعظم، حيث يقوم الكثير من المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، بتأدية صلاة التهجد، حيث تعد هذه الصلاة من الأمور التى يلتزم بها المسلم خلال شهر رمضان المعظم. 

وتعتبر صلاة التهجد من العبادات التى يقبل عليها المسلمون فى العشر الآواخر من الشهر الكريم، سعياً لنيل ثوابها الكبير فى هذه الايام المباركة، وهذه الصلاة لها أكثر من طريقة أبرزها أن ينام من أراد أدائها ولو نومة يسيره ثم يقوم منتصف الليل فيصلي ركعتين خفيفتين. 

وشهد موقع البحث جوجل، تردد ملايين المسلمين للتعرف على صلاة التهجد وكيفية أدائها، خلال شهر رمضان المعظم. 

 

كيفية تأدية صلاة التهجد 

هذه الصلاة لها أكثر من طريقة من أبرزها أن ينام من أراد أداء صلاة التهجد ولو نومة يسيرة، ثم يقوم في منتصف الليل فيصلي ركعتين خفيفتين.

ويصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات، ويجب أن تكون صلاته ركعتين ركعتين؛ فيسلم بعد كل ركعتين، وبعد أن يتم ما أراد من صلاة التهجد يوتر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له كذلك أن يوتر بثلاث ركعات، أو بخمس.

القوى العاملة: تعيين 10489 منهم 89 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

القوى العاملة: استرداد 35 مليون ليرة لمصري دفعها لاستقدام اثنين من أقاربه للعمل بلبنان

أما من حيث الجهر والإسرار في صلاة التهجد فذلك متروك لتقدير المصلي، فإن رأى الأفضل في رفع صوته والجهر بالصلاة جهر بها، وإن رأى الإسرار بها وخفض صوته في القراءة أفضل له أسرّ بها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن صلاة التهجد فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا)، مضيفًا أن النبي "كان يزيد عليها في رمضان صلاة التراويح التي قال عنها العلماء إنها خلاف صلاة التهجد".

كيفية تأدية صلاة التهجد رمضان تأدية صلاة التهجد كيفية تأدية صلاة التهجد

مواد متعلقة

دعاء ختم القرآن في رمضان 2022

«الأزهر للفتوى»: يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد أو توزيعها على مجموعة

بمشاركة علماء الأزهر ومفتي العراق.. «البيت المحمدي» يحتفل بليلة القدر

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.. تبدأ 4 يونيو وتنتهى 7 يوليو

على جمعة: عدم اليأس من رحمة الله بشرى تعالج كل اكتئاب

مقدِّم التجانية في جنوب إفريقيا يزور الزاوية التجانية الكبرى بالمغربلين

الأوقاف: مبيعات صكوك الإطعام بلغت 18 مليون جنيه

الإفتاء: «الأصل أن يُخرج المسلم زكاة الفطر فى البلد الذى يقيم فيه»

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

«الإحصاء»: 250.6% زيادة فى واردات «التبغ» و20% فى البن المستورد خلال شهر

السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لـ«داعش» وإدراجه في قوائم الإرهاب

إزالة 10 مقابر مخالفة خلال حملات بحي شرق الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية