كيفية تأدية صلاة التهجد في رمضان 2022

تزايد البحث، خلال هذه الآونة، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن كيفية أداء صلاة التهجد، خلال شهر رمضان المعظم، حيث يقوم الكثير من المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، بتأدية صلاة التهجد، حيث تعد هذه الصلاة من الأمور التى يلتزم بها المسلم خلال شهر رمضان المعظم.

وتعتبر صلاة التهجد من العبادات التى يقبل عليها المسلمون فى العشر الآواخر من الشهر الكريم، سعياً لنيل ثوابها الكبير فى هذه الايام المباركة، وهذه الصلاة لها أكثر من طريقة أبرزها أن ينام من أراد أدائها ولو نومة يسيره ثم يقوم منتصف الليل فيصلي ركعتين خفيفتين.

وشهد موقع البحث جوجل، تردد ملايين المسلمين للتعرف على صلاة التهجد وكيفية أدائها، خلال شهر رمضان المعظم.

كيفية تأدية صلاة التهجد

هذه الصلاة لها أكثر من طريقة من أبرزها أن ينام من أراد أداء صلاة التهجد ولو نومة يسيرة، ثم يقوم في منتصف الليل فيصلي ركعتين خفيفتين.

ويصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات، ويجب أن تكون صلاته ركعتين ركعتين؛ فيسلم بعد كل ركعتين، وبعد أن يتم ما أراد من صلاة التهجد يوتر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له كذلك أن يوتر بثلاث ركعات، أو بخمس.

أما من حيث الجهر والإسرار في صلاة التهجد فذلك متروك لتقدير المصلي، فإن رأى الأفضل في رفع صوته والجهر بالصلاة جهر بها، وإن رأى الإسرار بها وخفض صوته في القراءة أفضل له أسرّ بها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن صلاة التهجد فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا)، مضيفًا أن النبي "كان يزيد عليها في رمضان صلاة التراويح التي قال عنها العلماء إنها خلاف صلاة التهجد".