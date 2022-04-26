الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 لـ مصطفى شعبان

دايما عامر
دايما عامر

يبحث متابعي مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان عن موعد عرض الحلقة 25 من العمل الذي يهتم بشكل كبير بقضايا  التعليم. 

ونرصد لكم خلال هذا موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 عبر شاشتي قنوات الحياة و on. 

موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 

يعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 للنجم مصطفى شعبان والذي ينافس به ضمن السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة قناة الحياة و قناة ON كما يعرض بالتزامن عبر منصتي watch it و Shahid vip خارج مصر. 

القوى العاملة: تعيين 10489 منهم 89 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لـ«داعش» وإدراجه في قوائم الإرهاب

ويشهد مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان اهتماما بالغا من الجمهور بسبب مناقشته لقضايا التعليم والطلاب بشكل سلس وتقديم حلول لهذه المشاكل من خلال العديد من المواقف بين الطلاب والمعلمين. 


مواعيد عرض مسلسل دايما عامر في رمضان

يعرض مسلسل دايما عامر على شاشة قناة الحياة وجاءت مواعيد الحلقة 25 كالآتي يعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 مساء اليوم في تمام الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحا من اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 على On 

كما يتم عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 لـ مصطفى شعبان على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية

«دايمًا عامر» يناقش قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهى مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعي الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة. 

أبطال مسلسل دايما عامر 

مسلسل دايما عامر يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، و صلاح عبدالله، و عمرو عبدالجليل، و طارق عبدالعزيز، و ميرنا نور الدين، و نضال الشافعي، و سما إبراهيم، و محمد ثروت، و كريم عفيفي، و أحمد الشامي، و سينتيا خليفة، و محمد محمود، و شريف دسوقي، و العمل من تأليف مايكل عادل و أيمن سليم، و إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، و إخراج مجدي الهواري.

دايما عامر مسلسل دايما عامر الحلقة 25 الحلقة 25 دايما عامر مسلسل دايما عامر موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25 عبر شاشة قناة الحياة

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25 على شاشة ON

أكرم حسني ينتهي من تصوير مسلسله الرمضاني «مكتوب عليا»

تفاصيل الحلقة 25 من «الكبير أوى».. الكبير يواجه مدكور بعد استغلاله لأهل المزاريطة

الكبير 6 «الحلقة 24»|الكبير يعمل بالأرض بعد انصراف الفلاحين

سوتس بالعربي الحلقة 23.. صدمة أحمد داود بعد وفاة جدته

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23| الكبير ينجح في إخراج عفريت العترة بمساعدة نفادي

الحلقة 23 من الكبير أوي 6| جوني يستغل عفريت العترة في تقديم فيديوهات على يوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

«الإحصاء»: 250.6% زيادة فى واردات «التبغ» و20% فى البن المستورد خلال شهر

السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لـ«داعش» وإدراجه في قوائم الإرهاب

إزالة 10 مقابر مخالفة خلال حملات بحي شرق الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية