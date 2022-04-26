مواعيد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 لـ مصطفى شعبان

يبحث متابعي مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان عن موعد عرض الحلقة 25 من العمل الذي يهتم بشكل كبير بقضايا التعليم.

ونرصد لكم خلال هذا موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 عبر شاشتي قنوات الحياة و on.

موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25

يعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 للنجم مصطفى شعبان والذي ينافس به ضمن السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة قناة الحياة و قناة ON كما يعرض بالتزامن عبر منصتي watch it و Shahid vip خارج مصر.

ويشهد مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان اهتماما بالغا من الجمهور بسبب مناقشته لقضايا التعليم والطلاب بشكل سلس وتقديم حلول لهذه المشاكل من خلال العديد من المواقف بين الطلاب والمعلمين.



مواعيد عرض مسلسل دايما عامر في رمضان

يعرض مسلسل دايما عامر على شاشة قناة الحياة وجاءت مواعيد الحلقة 25 كالآتي يعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 مساء اليوم في تمام الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحا من اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 على On

كما يتم عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 25 لـ مصطفى شعبان على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية

«دايمًا عامر» يناقش قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهى مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعي الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، و صلاح عبدالله، و عمرو عبدالجليل، و طارق عبدالعزيز، و ميرنا نور الدين، و نضال الشافعي، و سما إبراهيم، و محمد ثروت، و كريم عفيفي، و أحمد الشامي، و سينتيا خليفة، و محمد محمود، و شريف دسوقي، و العمل من تأليف مايكل عادل و أيمن سليم، و إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، و إخراج مجدي الهواري.