الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط خفير موقع بأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام خفير بموقع تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص"، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالموقع عمله.

وضبط بحوزته (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية)، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

قسم شرطة بدر القاهرة خرطوش بموقع وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.. تبدأ 4 يونيو وتنتهى 7 يوليو

ضبط 1.5 طن بانجو بـ1.5 مليون جنيه في القنطرة بالإسماعيلية

11 تروسيكلا جديدا يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج

بالأسماء.. إصابة 11 فى تصادم «ميكروباص وتوكتوك» على «زراعي بني سويف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية