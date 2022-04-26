ضبط خفير موقع بأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام خفير بموقع تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص"، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالموقع عمله.

وضبط بحوزته (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية)، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.