«شؤون اللاجئين» تتوقع فرار قرابة 8.3 مليون شخص من أوكرانيا هذا العام

توقعت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار ما يقرب من 8.3 مليون شخص من أوكرانيا هذا العام.

ونقلت قناة “فرانس 24” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء عن المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين شابيا مانتو قولها إن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من منازلهم على مدار الشهرين الماضيين، من بينهم 7.7 مليون شخص نزحوا داخليا وأكثر من 5 ملايين فروا عبر الحدود لدول أخرى.

وأضافت مانتو أن "حجم الأزمة، وبالتأكيد سرعة فرار الأشخاص، لم نشهده في الآونة الأخيرة"، مشيرة إلى أن سوريا ما زالت أكبر أزمة لاجئين جارية في العالم، بفرار 6.8 مليون شخص.

كانت المفوضية تخطط في السابق لفرار نحو 4 ملايين لاجئ في أعقاب حدوث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مباشرة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي؛ إلا أنه تم تجاوز هذا الرقم الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، قال يانس ليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الوضع الوضع المتدهور في أوكرانيا دفع المكتب إلى مراجعة النداء الإنساني العاجل الذي كان قد أطلقه في الأول من مارس الماضي ودعا فيه المانحين إلى توفير تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار للاحتياجات داخل أوكرانيا لمدة ثلاثة أشهر.. وقال إن المطلوب الآن يصل إلى 2.25 مليار دولار وسيكون لستة أشهر بدلا من ثلاثة.

ولفت المتحدث باسم المنظمة إلى أن العدد التقديري للأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية قد ارتفع من 12 مليونا إلى 15.7 مليون داخل البلاد، مشيرا إلى أن النداء المنقح يهدف إلى مساعدة 8.7 مليون من الأشخاص الأكثر تضررا في جميع أنحاء البلاد وحيث يغطي النداء مجموعة من الدعم من المساعدات النقدية والأمن الغذائي وسبل العيش والصحة والمأوى والحماية والمياه والنظافة وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وذكر أن دعم المانحين البالغ 980 مليون دولار مكن الأمم المتحدة والشركاء حتى الآن من الوصول إلى 3.4 مليون شخص داخل أوكرانيا بنوع من المساعدة الإنسانية.. وقال إنه مع المتطلبات المنقحة فإن ذلك سيوفر تغطية تمويلية بنسبة 44%.