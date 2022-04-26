المركزى الأوكرانى: الشركاء الدوليون مستعدون لمواصلة مساعدتنا

أفاد البنك المركزي في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن الشركاء الدوليين لاحظوا نجاح الإجراءات التي اتخذها البنك الوطني لدعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي في أوكرانيا بموجب الأحكام العرفية وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة مساعدة أوكرانيا.

وذكر البنك- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية- أن ذلك جاء عقب نتائج اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي حضرتها قيادة البنك المركزي الأوكراني.

وناقش الأطراف خلال الاجتماع على وجه الخصوص لوضع الاقتصادي الحالي في أوكرانيا وأوضاع القطاع المالي، كما بحثوا تزويد أوكرانيا بالمساعدة المالية من الشركاء الدوليين والبحث عن مصادر إضافية للمساعدة لجهود إعمار أوكرانيا بعد الحرب وآفاق مزيد من التعاون بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى زيادة ضغط العقوبات على روسيا ومواصلة جهود المجتمع الدولي لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي وغيرها من الإجراءات.

وفي هذا الصدد، قال محافظ البنك المركزي الأوكراني، كيريلو شيفتشينكو، إن "التدخل الروسي المدمر في أوكرانيا يؤثر بالفعل على الاقتصاد العالمي. وتزداد عواقب الحرب يوميًا وتزداد الخسائر للاقتصاد الأوكراني والعالمي".

وأشار إلى أن "التدخل العسكري الروسي يتطلب من أعضاء المجتمع الدولي قرارات سياسية غير مسبوقة بالإجماع، حيث إن أوكرانيا ليست وحدها من تتعرض للهجوم، بل يواجه العالم بأسره خطر الاعتداء".

وفي المقابل، سلط الشركاء الدوليون الضوء على نجاح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوكراني لدعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي في أوكرانيا بموجب الأحكام العرفية وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة مساعدة أوكرانيا.