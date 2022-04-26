فريق الأوعية الدموية بأسوان الجامعي ينقذ مصاب بجرح غائر في الرقبة

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أسوان الجامعى، فى إنقاذ حياة المريض يدعى " أ .أ"، حيث حضر المذكور إلى الاستقبال بجرح غائر في الرقبة من الناحية اليسرى.

وتبين أن المريض قد تم ذبحه إثر مشاجرة فى منطقة السيل بمدينة أسوان، وعلى الفور تم استقباله بواسطة الفريق الطبي لجراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي بأسوان وأطباء العناية المركزة، وتم احتجازه بالرعاية المركزة تحت إشراف طبي من أطباء القسمين.

وتمكن فريق أطباء جراحة الأوعية الدموية من السيطرة على النزيف لدى المريض، وبعد استقرار حالته الصحية تم نقله على الفور إلى غرفة عمليات الطواريء.

أثناء استكشاف الجرح بغرفة العمليات تبين وجود تهتك كلى بالشرايين والأوردة الرئيسية بالناحية اليسرى للرقبة وتمت السيطرة الكلية على النزيف وإصلاح جميع الشرايين والأوردة المقطوعة، وذلك بدون التأثير على الأعصاب المغذية للدماغ.

وتم نقل المريض إلى العناية المركزة بعد العملية للتعافى، وحاليًا تماثل للشفاء التام، وتم نقله داخل قسم جراحة الأوعية الدموية بحالة صحية جيدة.

شارك فى العملية كلاً من الدكتور أحمد خلف فتحى مدرس واستشارى جراحة الأوعية الدموية، والدكتور مصطفى إسماعيل مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد عبد الكريم طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية الدكتور مصطفى محمود يوسف طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية.

أما بقسم التخدير شارك كلاً من الدكتور محمد حمدى مدرس مساعد بقسم التخدير، والدكتورة آلاء محمد عطية طبيب مقيم بقسم التخدير، والدكتورة سارة عبد الدايم طبيب مقيم بقسم التخدير.

وبالنسبة لفريق التمريض هم: أحمد حسن ومحمد عادل وولاء عبد الشافى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وفي إطار ما تقوم به المستشفي الجامعي من خدمات طبية لمرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.