مؤسسات عالمية ترصد تعافى السياحة المصرية والعودة لطبيعتها سريعًا

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون إن هناك نظرة تفاؤلية كبيرة بعودة السياحة إلى طبيعتها في مصر لما كانت عليه قبل أزمة كورونا نتيجة لتزايد الطلب على مصر عالميًا والانفتاح الذي عم أغلب الدول مع تراجع جائحة كورونا.

وأوضح د. عاطف عبداللطيف أن هناك العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بالسياحة العالمية أكدت عودة السياحة إلى طبيعتها قريبًا ومنها ما توقعه المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عن تعافي السياحة في مصر بشكل سريع.

وكشفت أيضًا مؤسسة "فوروارد كيز" المتخصصة في تحليل اتجاهات حجز تذاكر الطيران والرائدة في مجال استشارات السفر الجوي عن أن مصر تأتي في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تتعافى سياحيا في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار د. عاطف عبداللطيف إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مساندة القطاع السياحي طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن جميع الفرص مواتية لنشاط السياحة ومنها استضافة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ الذي سيكون محط أنظار العالم ويسلط الضوء من جديد على مدينة شرم الشيخ الساحرة ومصر بشكل عام.

وأضاف أنه إذا كنا نتحدث عن تغييرات المناخ والحفاظ على الطبيعة فإن مصر لديها تجربة رائدة وفريدة في سانت كاترين، حيث الحياة في وسط الطبيعة والجمال التاريخي والتراثي وهي أيضًا بها أماكن مقدسة لا مثيل لها بالعالم وعاش ومر بها أنبياء ورسل تواجدوا بأرضها.

واقترح د. عاطف إعداد زيارة للمشاركين بمؤتمر المناخ العالمي لزيارة مدينة سانت كاترين ومعالمها التاريخية والطبيعية وهذا أصل طرق التسويق لمصر ومحافظتها على الطبيعة وكذلك سانت كاترين تلك المدينة الجميلة.

وأكد د. عاطف عبداللطيف أن جميع الفرص مواتية لعودة السياحة وتحقيق وفرة في الدولار والعملات الأجنبية أسرع من أي قطاع آخر في الوقت الحالي خاصة أن العالم كان في حالة شبه عزلة ولا يوجد سياحة خلال الفترة الماضية والكل متشوقون للسياحة والسفر ومصر تتميز بجو مشمس ونظيف وشواطئ رائعة تجذب الجميع إليها.

وأشار إلى ضرورة استهداف أسواق جديدة بجانب التقليدية خاصة مع توقف السياحة الأوكرانية وتراجع الروسية بشكل كبير في ظل الحرب الدائرة حاليًا ولابد أيضًا من تفعيل الطيران منخفض التكاليف وتشغيل شركة الطيران الشارتر التي أعلن عنها من قبل وكذلك ضرورة دعوة اليوتيوبر والبلوجرز من مختلف دول العالم لزيارة مصر.

ودعا د. عاطف إلى ضرورة تفعيل مبادرات البنك المركزي بشكل قوي الخاصة بالتمويل وعمليات الإحلال والتجديد وتسهيلات أيضًا من الجهات الحكومية في التيسير على القطاع السياحي مثل الكهرباء والمياه وغيرها.

وأشار إلى ضرورة إعداد خطط تسويقية قوية للمقاصد السياحية والمشاركة بكل ما هو جديد وجاذب للسياحة في البورصات السياحية العالمية وتسليط الضوء إعلاميًا وفنيًا على مقاصدنا السياحية.