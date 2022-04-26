الثلاثاء 26 أبريل 2022
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محافظات

11 تروسيكلا جديدا يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج

جريدة الدستور

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بـ11 تريسيكل جديد للخدمة وذلك لاستخدامها فى أعمال رفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف انه بلغت تكلفة تلك التروسيكلات 320 الف جنيه وأنه تم شرائها بهدف الحفاظ على نظافة الطرق بجوار المطابق والحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضارى. 

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى إلى أن أطوال شبكات الصرف الصحى التى يتم تطهيرها بصفة دورية يبلغ طولها 1120 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى منها 90 كيلو متر شبكات صرف صحى بمركز طما و 139 كيلو متر شبكات بمركز طهطا و 93 كيلو متر شبكات بمركز جهينة و 136 كيلو متر شبكات بمركز المراغة هذا بالإضافة الى 278.6 كيلو متر شبكات بمركز سوهاج و206 كيلو متر شبكات بمركز اخميم وحى الكوثر و107 كيلو متر شبكات بمركز جرجا و 70.4 كيلو متر شبكات بمركز البلينا.

فيما انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من تنفيذ 85% من أعمال انشاء محطة مياه الشرب بالصوامعة شرق المطورة بمركز اخميم والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٨ آلاف متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه على مساحة ٣٢٠٠ متر لتغذية ٤٥ الف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب. 

وأضاف أن المحطة تضم وحدة التنقية الرئيسية والخزان الأرضي وخزان الغسيل والروبة وعنبر طلمبات مياه الغسيل وعنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة وغرفة التشغيل والتحكم ومبنى الكلور والمبنى الإداري والمعمل والموقع العام.

وأشار المهندس أبو ضيف محمد احمد رئيس وحدة مشروعات البنك الدولى للتنمية المحلية انه بلغت نسبة التنفيذ لمحطة مياه بيت علام المطورة بمركز جرجا 90% والتى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 الف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة وان المشروع يضم مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية والتى تشمل الخزان الارضي واحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبني تجفيف الحمأه ومبني توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 متر وقطر 355 مم وخط طرد المياه بطول 50 متر وقطر 450 مم.

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