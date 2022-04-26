الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تستقبل سفينتان على متنهما 617 سائحا

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، السفينة السياحية star clippers مالطية الجنسية، والقادمة من مينائى سفاجا بورسعيد، وعلى متنها 141 سائحا من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى طاقمها المكون من 61 بحرى.

كما استقبلت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية فى اليوم التالى السفينة السياحية Azamara pursuit، مالطية الجنسية والقادمة من ميناء بيبلوس باليونان على متنها 466 سائحا من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى طاقمها المكون من 364 بحرى.

هذا وقد قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السادة السائحين و معاونتهم و إرشادهم خلال تواجدهم بالميناء و تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة منهم لضمان سلاسة خروجهم وللقيام بجولتهم الحرة بزيارة معالم الإسكندرية بالشكل الأمثل.