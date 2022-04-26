الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الروسية»: الأمم المتحدة لم تحل مشكلة الاستيلاء على ممتلكاتنا الدبلوماسية

جريدة الدستور

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تحل بعد قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي صادرتها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت زاخاروفا -في مقابلة مع "راديو روسيا" اليوم الثلاثاء- أن "تلك المنشآت تتمتع بحصانة المنظمة الدولية"، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما صادرت في عام 2016 عددا من العقارات الروسية، التي يتمتع بعضها بحصانة من الأمم المتحدة.

وتابعت: "لقد أثرنا القضية في أروقة الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولم يتم التعامل معها للأسف".

ولفتت زاخاروفا إلى أن بلادها لم تتمكن من الوصول إلى هذه المباني؛ قائلة: "إن هذه المباني ليست مجرد عقارات مستأجرة، وإنما هي مبان وأراض مملوكة لروسيا وكانت مملوكة للاتحاد السوفيتي من قبل، وتم شراؤها وتتمتع بالحصانة".

وأوضحت أنه منذ 2016 لم تتمكن بلادها من التحقق من حالة هذه المباني أو حتى من الاقتراب منها. 

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، الاستيلاء على قاعدة عسكرية للإصلاح فني تابعة للقوات الأوكرانية تحتوي على 100 قطعة من المعدات العسكرية، وتدمير 87 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تدمير منظومتين من "إس- 300" للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن القاعدة تشتمل على منظومة دفاع جوي مدفعية وصاروخية، بالإضافة إلى موقف كبير للآليات والمعدات العسكرية والمدفعية ذاتية الحركة المضادة للطائرات "شيلكا"، وكذلك منظومة "تونجوسكا" المدفعية– الصاروخية المضادة للطائرات، فضلًا عن مركبات من منظومات "أوسا" و"تور- م1" وكذلك الصواريخ المستخدمة فيها، والعديد من قذائف المدافع من عيار 30 مم، وغيرها.

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