مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25 عبر شاشة قناة الحياة

يبحث جمهور ومتابعين مسلسل جزيرة غمام عن موعد عرض الحلقة 25 من مسلسل جزيرة غمام خاصة مع اقتراب العمل من نهايته.

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25

قنوات عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25

يعرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25 بشكل يومي عبر شبكة قناة الحياة والتي حصلت على حقوق عرض وإعادة العمل خلال شهر رمضان

وتشهد الحلقة 25 من مسلسل جزيرة غمام تطورا كبيرا في الأحداث بعد صعود الشيخ عرفات الجبل ليقابل زعيم المطاريد الذي يطلب منه أن يبين كراماته.

وتشهد حلقة اليوم من جزيرة غمام ماذا سيفعل عرفات بعد هروبه من جبل المطاريد فيما يحاول الشيخ يسري والشيخ محارب إقناع الحاج عجمي بأن عرفات شيطان وقام بالهروب من الجزيرة.

و تتطور الأحداث بشكل سريع في مسلسل جزيرة غمام لتكشف لنا الحلقات القادمة عن كيف سينتهي الصراع بين خلدون وأهالي جزيرة غمام.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25

ويعر ض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25 بطولة مي عزالدين وطارق لطفى يوميا خلال شهر رمضان، على قناة الحياة، و يعاد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 في تمام الساعة 10.30 مساءً، وتتم الإعادة الثانية فى تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، و فى تلك الجزيرة يكشف كيف أثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع و النفوس البشرية غير السوية و تحديداً بين الأخوة، و التي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، و فتحى عبدالوهاب، و أحمد أمين، و رياض الخولي، و عبد العزيز مخيون، و وفاء عامر، و محمود البزاوي، و محمد جمعة، و هبة عبدالغني، و تأليف عبدالرحيم كمال، و إخراج حسين المنباوي.