وزيرة التجارة: توفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بصناعة السيارات

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات، برئاسة المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب للشركة.

وبحسب بيان للوزارة الصناعة، استعرض الاجتماع خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصرية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة حريصة على تطوير صناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها من خلال تعزيز مزاياها التنافسية، الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة المهمة، لافتةً إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد استراتيجية صناعة السيارات، والتي تقدم العديد من الحوافز لشركات تصنيع السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية والشركات المغذية للسيارات.

وأوضحت أن الشركة تتمتع بانتشار جغرافي متميز بالسوق المصرية، فهي تعمل في المنطقة الحرة بمدينة نصر ومدينة بدر ومدينة أسيوط، وهو ما يتوافق مع توجهات ومستهدفات الدولة بأهمية إحداث تنمية في محافظات الصعيد، وتوفير فرص العمل اللائق وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

ولفتت إلى أن الوزارة بكافة أجهزتها لا تألو جهدًا في دعم الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، وبذل كافة الجهود الممكنة لتذليل أي عقبات تقف حائلًا دون انسياب عملها بالسوق المصرية.

وأشارت إلى أهمية استفادة الشركة من حزمة الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد التي تتضمن حوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة، لافتةً إلى أن برنامج مساندة صادرات السيارات الذي تم إقراره العام الماضي بقيمة 500 مليون جنيه، يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع رؤى طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية.

من جانبه، أوضح المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب لشركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات، أن الشركة لديها أكثر من 100 مقر إنتاجي فيما يزيد على 30 دولة، وتوظف نحو أكثر من 100 ألف موظف على مستوى العالم.

ونوه بأن الشركة تعمل في مصر منذ 25 عامًا وتمتلك 14 مصنعًا منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ومصنعان بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ومصنع بمدينة أسيوط، بإجمالي عمالة تبلغ 5600 عامل، ويستفيد من منتجاتها أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيارات.

وأضاف أن الشركة حريصة على تعزيز مكانتها بالسوق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق بالمنطقة والحفاظ على قدرات الشركة التنافسية وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة، خاصةً أن إجمالي صادرات الشركة بلغ خلال عام 2021 نحو 100 مليون يورو.