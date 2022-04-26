الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استمرار فعاليات جلسات الدوار بثقافة الدقهلية

جلسات الدوار ضمن
جلسات الدوار ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية

تستمر فعاليات جلسات الدوار ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية، حيث تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الدقهلية فعاليات اليوم السادس بقرية كفر الشناوي مركز شربين وبدأت الاحتفالية بعرض فني للتنورة، وعرض فني لفرقة عرائس الحلاتيه بقيادة الفنان محمد قطامش، كما قدمت  فقرة الأراجوز،  بجانب ورشة رسم وتلوين للأطفال على الوجوه للفنان محمد حسني، واختتم بعرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية تدريب أحمد القاضي وتصميم وإخراج الدكتور ايمن على، شاركت باستعراضات "نوبي، اسكندراني، صعيدي، زار، الحصان، ضحكة قلب"، برعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وعقد بيت ثقافة المنزلة أمسية شعرية احتفالا بعيد تحرير سيناء شارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم  إبراهيم حسان بقصيدة أسمها بلادي، عادل التميمي ورمضان، ايمان التونى رحاب المسجد، ياسمين شاهين قومي ياسيناء، محمد منصور رأيه شامخة، مسعد صابر حلم جميل، رفعت المليجي مسحراتي، وأمسية شعرية بقصر ثقافة البرامون، شارك فيها الشاعر اشرف الشناوى والشاعر رمضان محسن خليل.


أعد نادي أدب قصر ثقافة المنصورة ندوة "الاكتفاء بشعر سكينه جوهر" تناولت حياتها بانها شاعرة وأديبة مصرية من مواليد قرية جُديِّدة الهالة المنصورة محافظة الدقهلية حصلت على العديد من شهادات التقدير والجوائز العينية والدروع في مجال الشعر منذ بدأت الكتابة فيه سواء على مستوى جامعة المنصورة أو قصور الثقافة أو بعض الهيئات الثقافية والمؤسسات الأدبية على مستوى الجمهورية وخارجها، ومن دواوينها آيات شوق شعر فصحى، قرابين على مذبح العشق  فصحى، فيض الوجدان في ليالي رمضان، من وحي السيرة المطرة، ثورة ومشاعر.  

ونظم بيت ثقافة دكرنس محاضرة بعنوان "تجليات شهر رمضان"، حاضرها الشيخ سمير السادات، اوضح انه شهر الرحمات وترفع فيه الأعمال إلى الله  بما فيه من روحانيات وتجليات وبركه فيجب علينا الحرص الشديد على الإكثار من الأعمال الصالحة والتقرب من الله، في نفس السياق نظم بيت ثقافة المقاطعة محاضرة فضائل الصيام، حاضرها الشيخ محمود الهجرس تناول الصيام وفضائله وبركاته منها  تطهير للنفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، تعويد النفس الأخلاق الكريمة كالصبر والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويذكر المسلم بحاجة الفقراء وفرصة للمسلمين للهداية والتقرب من الله.

برنامج تنمية الأسرة المصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات اليوم السادس عرض فني للتنورة عرض فني لفرقة عرائس الحلاتيه فقرة الاراجوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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