الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

18 ألف عراقي يتلقون لقاح كورونا خلال يوم واحد

كورونا
كورونا

ذكرت وزارة الصحة العراقية أن أكثر من 18 ألف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - أن "إجمالي الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا منذ بدء عملية التلقيح بلغ نحو 10 ملايين و499 ألفا".

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و278 حالة شفاء في عموم العراق.

الوزارة حذرت من موجة وبائية خامسة من جائحة كورونا في العراق "أشد خطورة"، مؤكدة أن العراق لا يزال ضمن دائرة الخطر بالنسبة للفيروس بسبب غياب الوقاية.

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