الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تسجل 14 ألفا و62 إصابة جديدة بـ«كورونا»

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا 14 ألفا و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و197 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و508 آلاف و116 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و294 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 155 مليونا و294 ألفا و157 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

وسجلت النمسا 4111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و108 آلاف و970 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و54 حالة .
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و254 ألفا و835 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

كما سجلت الدنمارك 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم .
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و157 ألفًا و631 إصابة، والوفيات إلى 6154 حالة.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و212 ألفا و810 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

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