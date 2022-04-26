الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية مجانية اليوم

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إطلاق 3 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق الشركة 55 - الشركة 17 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و الكوامل بحري بمحافظة سوهاج، والقبابات في حي أطفيح بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية يتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

- إنجازات القوافل الطبية خلال مارس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ207 آلاف و509 مواطنين من خلال 162 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 32 ألفا و720 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 41 ألفا و955 ندوة تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

الصحة قوافل طبية المناطق النائية الخدمات الصحية المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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وائل لطفي

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