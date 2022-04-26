اليابان تجيز لقاحي فايزر وموديرنا لإعطاء الجرعة الرابعة ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إجازة استخدام لقاحات فايزر وموديرنا لإعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة بحسب وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أنه سيتم تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح لمن تلقوا جرعتهم الثالثة قبل خمسة أشهر على الأقل.

ولفتت إلى أن الجرعة الرابعة ستكون لمن هم في سن الـ 60 فما فوق ومن لديهم أمراض مزمنة استناداً إلى بيانات عن برامج التطعيم في الخارج.

وأظهرت بيانات حكومية أن أكثر من نصف تعداد سكان اليابان حصلوا على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، حيث حصل 86.9% ممن يبلغ عمرهم أكثر من 65 عاماً على الجرعة.

وذكرت صحيفة “جابان توداي” أن معدلات التطعيم بين الأصغر سناً ما زالت منخفضة نسبياً، حيث حصل 30.1% و33.2% ممن هم في العشرينات والثلاثينات من عمرهم على الجرعة التنشيطية.

ووفقا لوزارة الصحة، فإنه خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، بلغت الإصابات لكل 100 ألف شخص بين من هم في العشرينات من عمرهم 766 لغير الملقحين، وانخفضت النسبة إلى 306 بالنسبة للملقحين بصورة كاملة، و141 بالنسبة للذين حصلوا على الجرعة التنشيطية.