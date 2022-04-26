الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف «كورونا» بالصين

الدولار
الدولار

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين اليوم الثلاثاء، إذ أدت المخاوف حيال
التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة "كوفيد -19"، إلى كبح جاذبية الدولار كملاذ آمن فيما أبقت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عوائد السندات مرتفعة.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسيين، 0.13 بالمئة إلى 101.59 نقطة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين عند 101.86 الليلة الماضية.
وارتفع المؤشر 3.3 بالمئة منذ بداية الشهر، فيما ستكون أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2015.
قال المحللون في وستباك في مذكرة "ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع (لمؤشر الدولار) رهانا جيدا. مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد الشرسة، ولا تزال الظروف فيما يتعلق بأوكرانيا متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشددا كما كان دائما".
ومع ذلك ارتفع اليوان الصيني في الخارج قليلا إلى 6.5572 مقابل الدولار بعد أن قال بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه سيخفض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

ساعد ذلك العملة على التعافي من أدنى مستوى لها في عام عند 6.609 مقابل الدولار أمس والذي سجلته متأثرة بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.
كما ارتفعت أسواق الأسهم وعائدات السندات الأمريكية اليوم الثلاثاء وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بشكل عام.
وسجل اليورو 1.0727 دولار، مرتفعا 0.14 بالمئة ومتراجعا عن أدنى مستوى في عامين عند 1.0697 دولار الذي سجله أمس الاثنين،عندما فاق تأثير القلق في السوق التفاؤل بإعادة  انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.2744 دولار، مرتفعا 0.18 بالمئة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2020 الليلة الماضية. 

وارتفع الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه الليلة الماضية بعد أن أثرت الإغلاقات في الصين على أسعار السلع الأولية.
لم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين ليبلغ 128.16.
وتمكنت العملة اليابانية من التعافي قليلا هذا الأسبوع من أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 129.40.
وصعدت بيتكوين قليلا إلى 40600 دولار، فيما سجلت عملة إيثر 3000 دولار.
وقال باحثون في مزود السيولة المشفرة بي2 سي2 إن التداول في سوق العملات المشفرة يرتبط حاليا ارتباطا وثيقا بأسواق الأسهم، في غياب أي موضوعات قوية متعلقة بالعملات المشفرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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