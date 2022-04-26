الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

استخدام بيانات الساعات الذكية لمتابعة استجابة الجسم للقاحات «كورونا»

استخدام بيانات الساعات
استخدام بيانات الساعات الذكية

أجرى فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة علمية للنظر في إمكانية الاستفادة من البيانات التي يتم تسجيلها بواسطة الساعات الذكية وأساور قياس الأنشطة الحيوية لتحديد استجابة الجسم للقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وفي إطار الدراسة التي أجراها فريق علمي من مركز سكريبس للأبحاث في الولايات المتحدة ونشرت في الدورية العلمية "إن.بي.جي ديجيتال ميديسن"، حلل الباحثون بتحليل البيانات التي سجلتها المستشعرات في الساعات الذكي والأساور الإلكترونية للوظائف الحيوية لمجموعة من الأشخاص الذين تلقوا جرعات لقاح كورونا في مراحل الاستيقاظ أو النوم على مدار اليوم مع تسجيل معدل نبض القلب لديهم.
ومن بين النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي على سبيل المثال أن سرعة نبضات القلب تزيد على نحو ملموس في اليوم التالي لتلقي اللقاح. وظهر هذا التأثير بشكل أوضح لدى من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح موديرنا مقارنة بالمتطوعين الذين تلقوا لقاح فايزر بيونتيك، وكانت هذه الملاحظات أكثر وضوحا لدى الشباب.
وقال جورجيو كوير، أستاذ علم الذكاء الاصطناعي في مركز سكريبس، إن هذه الدراسة تمثل الخطوة الأولى نحو قياس الاستجابة الحيوية لجسم الإنسان عند تلقي لقاحات كورونا اعتمادا على قياسات أجهزة الاستشعار التي تتوافر على نطاق تجاري في الأسواق.
وأشار "كوير" في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم الطبية، إلى أن "دراسة المؤشرات الفسيولوجية التي تصاحب تلقي لقاحات كورونا المختلفة يساعد في فهم ردود الفعل المختلفة حيال اللقاحات بشكل أفضل".
وأضاف أن "هذه التغيرات الفردية الناجمة عن الاستجابات المناعية المبدئية لدى البشر، يمكن أن تساعد مستقبلاً في تطوير لقاحات أكثر فعالية وسلامة".

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