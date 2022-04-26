اليوم .. عقد الجمعية العامة لشركة الشمس للإسكان والتعمير

تعقد شركة الشمس للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة للشركة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، تراجع أرباحها بنسبة 30.38% على أساس سنوي، واقترح مجلس إدارة الشركة إجراء توزيعات نقدية على المساهمين، والعرض على الجمعية العامة للاعتماد.

وأوضحت الشركة ، أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع نقدي قدره 5 قروش للسهم كتوزيع أول للمساهمين، كما أوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة لانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات. وبناء على إعلان قرارات مجلس الإدارة، أعادت إدارة البورصة التعامل على أسهم الشركة.

يشار أن الشمس للإسكان والتعمير، حققت أرباحاً بلغت 81.43 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 149.67 مليون جنيه في العام المقارن.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2021 إلى 224.56 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 326.9 مليون جنيه في 2020، بالمقارنة من العام الماضي.

وكانت المؤشرات المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير خلال 2021، قد أظهرت تراجع أرباحها بنسبة 45.6% على أساس سنوي.

فيما حققت خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، أرباحاً بلغت 74.25 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 106.66 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 174.11 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 224.69 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.