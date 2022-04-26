الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع رضيع وإصابة شقيقيه.. تحقيقات موسعة في حريق شقة بالهرم

حريق شقة
حريق شقة

تجري النيابة العامة بالهرم تحقيقات موسعة في مصرع رضيع وإصابة شقيقيه بحريق شقة في الهرم. 

وطلبت النيابة ندب الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه والخسائر التي تسبب بها كما صرحت بدفن جثة الرضيع المتوفى بعدما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة في أحد العقارات بشارع كمال عثمان المنصورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية بعربات إطفاء وعربة إسعاف تحسباً لوجود مصابين، وبعمل التحريات الأولية تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن العقار تابع لعائلة واحدة، وأن الحريق نشب داخل شقة في الطابق الرابع داخل غرفة النوم.

كما أسفر الحريق عن وفاة طفل يبلغ من العمر شهرين وإصابة طفلين أحدهما يبلغ عامين والآخر 4 سنوات باختناق إثر الحريق إلا أن حالتهما الصحية تحسنت عقب إنقاذهما.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده ونقل الطفلين المصابين إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وبسؤال والد الأطفال صاحب شركة توظيف عمالة قرر أنه أثناء تواجد زوجته داخل المطبخ فوجئت بنشوب الحريق بغرفة النوم وتمكنت من إنقاذ الطفلين المختنقين، ولم تتمكن من إنقاذ الرضيع، وعلل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بوصلة كهرباء لمصباح إضاءة داخل غرفة النوم.

النيابة العامة الهرم حريق شقة مصرع رضيع الحريق

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وائل لطفي

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