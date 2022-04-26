بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 2.96 مليون

أعلنت سلطات حرس الحدود البولندي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 2.96 مليون لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن 13 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد، أمس الاثنين، مقارنة بحوالي 9 آلاف و800 شخص في اليوم السابق عليه، وذلك وفق إحصاءات حرس الحدود البولندي.

يشار إلى أن أغلب اللاجئين الفارين الذين وصلوا بولندا يحملون الجنسية الأوكرانية، إلا أن من بينهم مواطنون ينتمون لعدة دول في آسيا وإفريقيا.

- بولندا تؤكد إرسالها دبابات إلى أوكرانيا

و أكد رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراوسكي، أن بلاده قد أرسلت دبابات إلى أوكرانيا وسط حربها مع روسيا، موضحا في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية ، أن بلاده قد ترسل خلال الفترة المقبلة دباباتٍ إضافية إلى أوكرانيا.

ورفض رئيس الوزراء البولندي الكشف عن أية تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد الدبابات التي تم إرسالها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم تكن هناك "مطالب" بشأن إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، قالت وارسو إنها مستعدة لتسليم جميع طائراتها المقاتلة من طراز "ميج-29" إلى قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا، "على الفور وبشكل مجاني" كجزء من خطة لتوفير الطائرات للأوكرانيين.

علي صعيد آخر ، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي أن بلاده زودت حتى الآن أوكرانيا بأسلحة بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال "موراوسكي" بعد لقائه في مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال، "حتى الآن، نقلت بولندا إلى جارتنا الشرقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات زلوتي، أي أكثر من 1,6 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه المعدات تنقذ السيادة الأوكرانية والبولندية والأوروبية".

ووقع رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في مدينة كراكوف البولندية،على اتفاق تعاون في مجال السكك الحديد والشحن لنقل البضائع الأوكرانية، حيث يتيح لكييف تجاوز الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية.