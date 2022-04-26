الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: دعم كامل من المملكة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الاقصى
الاقصى

 أكدت صحيفة "البلاد" السعودية دعم المملكة الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الحقوق الفلسطينية"، أن السعودية جددت إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية في حق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، عن تلك الانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، دون تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بإنهاء الاحتلال العنصري الوحيد القائم على مدى أكثر من 7 عقود على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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