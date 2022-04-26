الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية توافق على خطة إيطالية بملياري يورو لدعم نشر شبكات الجيل الخامس

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بموجب قوانين المساعدة الحكومية للبلدان الأعضاء، على خطة إيطالية بقيمة ملياري يورو تم توفيرها من خلال مرفق التعافي والمرونة (RRF) لدعم نشر شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول 5G في جميع أنحاء إيطاليا.

وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: أن هذا الإجراء يعد جزءًا من استراتيجية إيطاليا لتلبية احتياجات المواطنين والشركات في سياق رقمنة البلاد، وسيسهم أيضًا في الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتحول الرقمي.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة: "إن هذا المخطط الإيطالي الذي تبلغ قيمته ملياري يورو، والممول بالكامل من خلال RRF، سيدعم نشر شبكات المحمول 5G عالية الأداء. وسيمكن ذلك المستهلكين والشركات من الوصول إلى خدمات 5G عالية الجودة، ما يسهم في النمو الاقتصادي للبلد وفي الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتحول الرقمي".

وخطة إيطاليا، التي ستستمر حتى 30 يونيو 2026، سيتم تمويلها بالكامل من خلال RRF، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والمرونة الإيطالية واعتمادها من قبل المجلس، حيث تتضمن خطة التعافي الإيطالية ضخ مشاريع استثمارية مهمة في قطاع الاتصالات الإلكترونية، بما في ذلك نشر الشبكات الثابتة والمتنقلة عالية الأداء //بحسب البيان//.

وبموجب الخطة، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة لمقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية. وسيمول هذا الإجراء نشر شبكات التوصيل عالية الأداء لتوصيل المحطات القاعدية المتنقلة التي لن يكون لها أداء جيد بحلول عام 2026، والمحطات الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الهاتف المحمول 5G التي توفر سرعات تنزيل لا تقل عن 150 ميجابت في الثانية و 30 ميجابت في الثانية للتحميل في تلك المناطق من إيطاليا والتي، بحلول عام 2026، لن يتم تقديمها بواسطة الشبكات التي توفر سرعة تنزيل أعلى من 30 ميجابت في الثانية.

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