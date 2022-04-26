الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. المالية والصناعية تعتمد توزيعات الأرباح على المساهمين

البورصة
البورصة

توزع شركة المالية والصناعية إحدى الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات المعدنية اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، الأرباح على المساهمين.

وصدقت الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وقالت الشركة إن العمومية وافقت على توزيع كوبون نقدي بواقع جنيهين للسهم، كما قررت إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام الماضي.

وحققت "المالية والصناعية المصرية" صافي أرباح بلغ 304.18 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 127.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغت مبيعات الشركة خلال العام الماضي 2.75 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.42 مليار جنيه في 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 139.47 بالمائة، على أساس سنوي، فيما بلغ الربح الخاص بمالكي الشركة الأم خلال العام الماضي نحو 303.98 مليون جنيه، مقابل 126.94 مليون جنيه خلال 2020.

فيما سجل الربح الخاص بحقوق الأقلية خلال العام نحو 198.35 ألف جنيه، مقابل 73.74 ألف جنيه خلال 2020.

وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، أرباحاً مجمعة بلغت 169.09 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 82.79 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الفترة إلى 168.97 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 82.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 139.47 بالمائة، على أساس سنوي.

وبلغ الربح الخاص بمالكي الشركة الأم خلال العام الماضي نحو 303.98 مليون جنيه، مقابل 126.94 مليون جنيه خلال 2020.

مصر المصرية ابريل الجمعية العامة يوم الثلاثاء القابضة للصناعات ادارة المصرى بيع

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