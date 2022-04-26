بدء الامتحان الإلكتروني الثالث لطلاب الصف الأول الثانوي

بدأ منذ قليل الامتحان التجريبي الإلكتروني لمادة الأحياء، لطلاب الصف الأول الثانوي.

ويعد هذا الامتحان التجريبي الثالث بالعام الدراسي الحالي لطلاب الصف الأول الثانوي، تمهيدا لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي إلكترونيا.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدا الأربعاء الامتحان التجريبي لمادة الأحياء لشعبة علمي، ومادة الجغرافيا لشعبة أدبي.

ويعقد الامتحان إلكترونياً على أجهزة التابلت في المدارس في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الوزارة جميع الطلاب بضرورة الحضور الامتحانات والاستفادة منها استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، قبل امتحانات نهاية العام 2022.

وجاءت تعليمات التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوية العام قبل امتحانات نهاية العام 2022 كالتالي:

- حضور الاختبارات التدريبية يوم الثلاثاء.

- تحديث أجهزة التابلت بصفة مستمرة.

- توصيل التابلت بالواي فاي المنزلي لاستقبال التحديثات.

- التأكد من أن منصة الاختبار swift Assess موجودة على التابلت

- التوجه لأخصائي التطوير بالمدرسة بحالة وجود أي مشكلة.

- التوجه لتوكيل سامسونج في حالة وجود مشكلة في الهاردوير أو كسر بالتابلت.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استبعاد المدارس غير المجهزة تكنولوجيا والتي اكتشفت من خلال عقد الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي والصف الأول، موضحاً أن هذه المدارس لن تستخدم كمقار امتحان في الامتحانات النهائية للصفين الأول والثاني الثانوي.