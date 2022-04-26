إصابة 8 أشخاص فى اشتعال حريق بمنزلين بأبو كبير بالشرقية

أصيب 8 أشخاص منذ قليل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق بمنزلين، بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمنزلين، بعزبة أبو النور، بقرية طوخ، دائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من “محمد.إ.ع” 38 سنة، و“محمد.ع.ع” 45 سنة، و“محمد.ال.م" 35 سنة، و“عبد الكريم.م.ال”، 38 سنة، و“آية.ج.ب” 20 سنة، “محمد ا.ع” 18 سنة، “عبد الرحمن م.ا” 38 سنة، “عوض.م.ع”، 40 سنة، جميعهم مصابون بحالات اختناق وضيق تنفس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم نقل المصابين لمستشفى أبو كبير المركزى لتلقى العلاج اللازم.