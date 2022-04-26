الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. انتهاء التصوير لصنّاع وأبطال مسلسل «دايما عامر»

أبطال مسلسل دايما
أبطال مسلسل دايما عامر

ينتهي صناع وأبطال مسلسل "دايما عامر"، عصر اليوم الثلاثاء، من تصوير جميع المشاهد الختماية للمسلسل، والذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 على شاشة الحياة في تمام الساعة ٧:٤٠ مساءً، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية.

وعلمت "الدستور" من مصدر مطلع داخل فريق العمل أنه ينتهي اليوم صنّاع وأبطال مسلسل "دايما عامر" من التصوير بمشاهد الحفل الختامي والتخرج للطلاب بمدرسة رؤية الدولية، تحت قيادة المخرج مجدي الهواري، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، وسيكون الحفل الخاص بتخرج الطلاب في مكان سياحي هام، إيمانًا من أسرة المسلسل بالترويج للسياحة في مصر. 

(دايما عامر) يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.


مواعيد عرض مسلسل دايما عامر


يعرض مسلسل دايما عامر على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحا من اليوم التالي.

«دايمًا عامر» يناقش قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهى مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعي الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة. 

مسلسل دايما عامر دايما عامر الانتهاء تصوير أبطال وصن اع

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

الأوقاف تكشف حقيقة منع الصلاة فى مسجد المراغى بحلوان

تقرير أممى: العالم سيواجه 560 كارثة سنويا اعتبارا من عام 2030

تتفيذا لتوجيهات السيسى.. القاهرة تدرس إنشاء سوق للباعة الجائلين بالألف مسكن

اتحاد الكرة: طلبنا من الفيفا تأهل الفراعنة وليس إعادة مباراة السنغال

كيف يمكن لشرب الماء أن يساعد فى التمتع بنوم جيد ليلا؟

«نيوز نيشن»: المدن الأمريكية سجلت أعلى معدلات بجرائم القتل خلال كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل