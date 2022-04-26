اليوم.. انتهاء التصوير لصنّاع وأبطال مسلسل «دايما عامر»

ينتهي صناع وأبطال مسلسل "دايما عامر"، عصر اليوم الثلاثاء، من تصوير جميع المشاهد الختماية للمسلسل، والذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 على شاشة الحياة في تمام الساعة ٧:٤٠ مساءً، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية.

وعلمت "الدستور" من مصدر مطلع داخل فريق العمل أنه ينتهي اليوم صنّاع وأبطال مسلسل "دايما عامر" من التصوير بمشاهد الحفل الختامي والتخرج للطلاب بمدرسة رؤية الدولية، تحت قيادة المخرج مجدي الهواري، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، وسيكون الحفل الخاص بتخرج الطلاب في مكان سياحي هام، إيمانًا من أسرة المسلسل بالترويج للسياحة في مصر.

(دايما عامر) يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.



مواعيد عرض مسلسل دايما عامر



يعرض مسلسل دايما عامر على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحا من اليوم التالي.

«دايمًا عامر» يناقش قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهى مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعي الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.