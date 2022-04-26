دبلوماسى جزائرى: تصريحات وزير الخارجية الإسبانى غير مقبولة

وصف مبعوث الجزائر الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني تصريحات وزير خارجية إسبانيا ردا على تصريح الرئيس عبد المجيد تبون، بـ"المهينة" و"غير المقبولة".

وقال بلاني إن التصريحات "المهينة" التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الإسباني جوزي مانويل ألباريس ردا على تصريحات رئيس الجمهورية "غير مقبولة".

وأضاف أن تصريحات الوزير الإسباني "لن تساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها وعلى الوزير الإسباني أن يتحمل عواقبها".

وأشار بلاني إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية "حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الإسبانية"، مؤكدا أن الجزائر تحوز على تسجيل صوتي يثبت أن الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة تتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية".

وكان وزير خارجية إسبانيا قد قال إنه "لا يريد تأجيج خلافات عقيمة" مع الجزائر، وذلك ردا على إدانة الجزائر "للتحول" في موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي.

وعبر حوار إذاعي، سئل الوزير خوسيه مانويل ألباريس عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصف التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية بأنه "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا".

وصرح عبر إذاعة "أوندا ثيرو": "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارا سياديا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، دون تسجيل أي حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265771 إصابة.

وأوضحت أن عدد ضحايا الفيروس بقى عند 6875، بعدما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 3 حالات للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178349، فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.