هبوط أسهم «تسلا» بعد إعلان استحواذ ماسك على «تويتر»

هبطت أسهم شركة "تسلا" في أعقاب الإعلان عن استحواذ الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل نحو 44 مليار دولار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الإخبارية الروسية، أغلقت أسهم شركة السيارات الكهربائية على انخفاض بنسبة 0.7%، و ذلك بعد موافقة "تويتر" على صفقة استحواذ ماسك عليها مقابل 54.20 دولارا للسهم نقدا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت الأسهم من بين أكبر خمسة أسهم على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي ارتفع بنسبة 0.6%.

وقال كريج إيروين محلل شركة "روث كابيتال بارتنرز" إنه برغم أن الانخفاض الذي وقع لأسهم "تسلا" يمكن أن يعكس قلق المستثمرين "قليلا بشأن التركيز"، فإن رد الفعل غير مبرر.

يشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح المالك الجديد للموقع مؤكدًا أنه أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، بعد أن أصبح شركة خاصة يملكها الملياردير الأمريكي.

من جهته قال إيلون ماسك، عقب توقيع الصفقة، إن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، متعهدا بالعمل على زيادة الثقة في موقع التدوينات المصغر.

وأضاف الملياردير الأمريكي: "أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى".

وأفادت بورصة نيويورك، بتعليق تداول أسهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أنها بانتظار إعلان مرتقب بشأن ما يخص الموقع .

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر في وقت سابق، إنه يأمل أن يظل حتى أسوأ منتقديه على تويتر ، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير، و ذلك في إشارة إلى حسمه صفقة الشراء التي عرضها منذ فترة و عارضتها عدة أطراف في الشركة.