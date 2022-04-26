وسائل إعلام: إدارة بايدن تخشى عودة ترامب إلى «تويتر» بعد شراء إيلون ماسك للشبكة

يخشى موظفو إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن شراء رجل الأعمال إيلون ماسك لموقع "تويتر"، قد يهدد بعودة الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري، دونالد ترامب، إلى الشبكة الاجتماعية.

ونقلت قناة CNBC، عن عدة مصادر في الإدارة، أن البيت الأبيض لا يستبعد أن الاستحواذ على الشركة من قبل ماسك سيؤدي إلى زيادة المعلومات المضللة على الشبكة الاجتماعية، وقد يؤثر ذلك سلبا على مواقف الحزب الديمقراطي والرئيس الحالي قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في الخريف والانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وتكمن مخاوف المسؤولين "المقربين من بايدن" وكبار ممثلي الحزب الديمقراطي في حقيقة أن ماسك سيسمح للرئيس الأمريكي السابق وعدد من ممثلي الحزب الجمهوري باستعادة الوصول إلى الشبكة الاجتماعية، التي استخدمها ترامب بنشاط خلال فترة رئاسته.

وقال ترامب يوم الإثنين إنه لا يخطط للعودة إلى "تويتر"، وسيبقى على شبكة التواصل الاجتماعي TRUTH Social التي أسسها بعد حظر حسابه على "تويتر".

وعلى صعيد آخر، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على شراء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك شركة "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقالت بساكي: "بغض النظر عمن يمتلك تويتر، الرئيس قلق منذ فترة طويلة بشأن تأثير المنصات الاجتماعية الكبيرة على حياتنا اليومية، ولطالما شدد على أن منصات التكنولوجيا يجب أن تخضع للمساءلة عن الضرر الذي تسببه".

وأضافت أن البيت الأبيض قلق من احتمال انتشار المعلومات المضللة، وبايدن نفسه مؤيد للإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح المالك الجديد للموقع.

وأكد تويتر، أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، بعد أن أصبح شركة خاصة يملكها الملياردير الأمريكي.