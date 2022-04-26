الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: «راينميتال» الألمانية مستعدة لتقديم 88 دبابة لأوكرانيا

دبابة
دبابة

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة "راينميتال" تقدمت للحكومة الألمانية بطلب الموافقة على تزويد الشركة أوكرانيا بـ88 دبابة من نوع "ليوبارد 1A5".

وقالت صحيفة "فيلت" إنها اطلعت على وثائق تشير إلى أن الحكومة الألمانية تلقت طلبا من الشركة بهذا الصدد نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب الوثائق، فإن قيمة الدبابات تبلغ نحو 115 مليون يورو، وهي قد استخدمت في وقت سابق.

وتم عرض الدبابات على كييف في 14 أبريل الجاري، والشركة على استعداد لتوريد الدبابات إلى أوكرانيا خلال أسابيع، وعلى وجه التحديد يدور الحديث عن تقديم 22 دبابة خلال ما بين 6 و8 أسابيع، والـ 66 المتبقية حتى نهاية العام المقبل.

ومن المخطط أيضا لتقديم 3500 قذيفة للدبابات، وتدريب 32 عسكريا أوكرانيا في ألمانيا.

وعلى صعيد آخر، تخطط الحكومة الألمانية بالتعاون مع أكبر شركة شحن بالسكك الحديدية في أوروبا Cargo لإطلاق "جسر حبوب" من أوكرانيا، لضمان إمداداتها لألمانيا.

وقال مايكل ثورير الموظف الكبير في وزارة النقل الفيدرالية الألمانية: "بصفتي موظفا في شركة النقل بالسكك الحديدية، أنا ملزم بضمان تسليم 20 مليون طن من الحبوب من أجل منع كارثة المجاعة في العالم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "هاندلسبلات" .

وأشار إلى أن المفاوضات جارية حاليا مع ممثلي شركة السكك الحديدية الأوكرانية ومشغلي السكك الحديدية الأوروبيين الآخرين، بما في ذلك في بولندا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا.

وأكد أنه "في الوقت الحاضر، ندرس كيفية إعادة جسر الحبوب بالفعل إلى الحياة".

وتشارك المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في المفاوضات بشأن تنفيذ خطة "جسر الحبوب".

وتقدم الشركة أيضا شبكة سكك حديدية تربط الموانئ المهمة، حيث يمكن إعادة شحن الحبوب ونقلها عن طريق السفن إلى المناطق الأكثر احتياجا إليها، وبشكل أساسي إلى دول مثل إثيوبيا أو لبنان أو إندونيسيا.

أوكرانيا الالمان الماني الالمانى مستعد وسائل اعلام الـ ألمانية الألمانية ألمان

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