الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تغيير كبير من «واتساب» يخص المكالمات عبر «آيفون»

واتساب
واتساب

يمكن لمستخدمي "واتساب" الآن إجراء مكالمات مع ما يصل إلى 32 شخصا في وقت واحد، في تحديث كبير جدا مقارنة بالحد الأقصى السابق وهو ثمانية أشخاص.

وقُدّم التحديث الأخير هذا في أبريل 2020، خلال الأسابيع القليلة الأولى من جائحة "كوفيد-19"، عندما أجبرت عمليات الإغلاق الملايين على البقاء في منازلهم. 

واستجاب "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك"، للطلب المفاجئ للمكالمات الصوتية والمرئية بمضاعفة الحد السابق.

والآن، تمت زيادة الحد الأقصى لأصحاب هواتف "آيفون" مرة أخرى، وأثار "واتساب" وصول الحد الأعلى الجديد قبل بضعة أسابيع. 

وإذا كنت تقوم بتشغيل أحدث إصدار من "واتس آب" على iOS، الإصدار 22.8.80، فيمكنك الآن بدء مكالمة صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصا. وللقيام بذلك، ستحتاج إلى فتح محادثة مع 32 شخصا أو أقل، ثم النقر فوق رمز الهاتف في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.

وبدلا من ذلك، يمكنك النقر فوق علامة التبويب "المكالمات" في الزاوية اليسرى السفلية، والنقر فوق رمز الهاتف في أعلى اليمين، ثم تحديد “مكالمة جماعية جديدة”، وستتمكن بعد ذلك من إضافة ما يصل إلى 32 مشاركا إلى المكالمة الصوتية.

وبالإضافة إلى زيادة عدد المشاركين القادرين على إجراء مكالمة صوتية، يجلب التحديث الأخير واجهة معاد تصميمها بأشكال موجية لتوضيح الصوت.

وإذا لم تكن قادرا على إجراء مكالمة جماعية كبيرة في الوقت الحالي، فيجب عليك التوجه إلى متجر التطبيقات وتنزيل آخر تحديث على “واتس آب”، وإذا تم تمكين التحديثات التلقائية على جهاز "آيفون" الخاص بك (توجه إلى الإعدادات، متجر التطبيقات، التنزيلات التلقائية، ثم قم بتبديل تحديثات التطبيق إلى تشغيل)، فيجب أن تكون الميزة متاحة في تطبيق الدردشة الآن.

ووفقا لـ WABetaInfo، وهو موقع إلكتروني وحساب على وسائل التواصل الاجتماعي يبحث في أحدث إصدارات تجريبية من تطبيق الدردشة الأكثر شهرة في العالم للكشف عن تلميحات حول ميزات جديدة غير معلنة قبل إصدارها، تعمل الفرق في "فيسبوك" على تطوير مجموعة جديدة تماما من ردود الفعل.

وسيسمح ذلك لمستخدمي "واتس آب" بالرد على رسالة نصية أو صورة أو مقطع فيديو أو ملاحظة صوتية بأي رمز تعبيري يريدونه.

تغيير ايفون واتس آب المكالمات مكالمات واتس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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