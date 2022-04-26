البيت الأبيض يعلق على شراء إيلون ماسك لموقع «تويتر»

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على شراء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك شركة "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقالت بساكي: "بغض النظر عمن يمتلك تويتر، الرئيس قلق منذ فترة طويلة بشأن تأثير المنصات الاجتماعية الكبيرة على حياتنا اليومية، ولطالما شدد على أن منصات التكنولوجيا يجب أن تخضع للمساءلة عن الضرر الذي تسببه".

وأضافت أن البيت الأبيض قلق من احتمال انتشار المعلومات المضللة، وبايدن نفسه مؤيد للإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات.

وعلى صعيد آخر، أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح المالك الجديد للموقع.

وأكد تويتر، أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، بعد أن أصبح شركة خاصة يملكها الملياردير الأمريكي.

وأوضحت وكالة رويترز، أن اتفاق إيلون ماسك مع تويتر ينص على حصول المساهمين على 54,20 دولار للسهم، مشيرة إلى أنه اشترى تويتر بـ44 مليار دولار.

من جهته قال إيلون ماسك، عقب توقيع الصفقة، إن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، متعهدا بالعمل على زيادة الثقة في موقع التدوينات المصغر.

وأضاف الملياردير الأمريكي: "أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى".

وأفادت بورصة نيويورك، بتعليق تداول أسهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أنها بانتظار إعلان مرتقب بشأن الموقع.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر في وقت سابق، إنه يأمل أن يظل حتى أسوأ منتقديه على تويتر ، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير، وذلك في إشارة إلى حسمه صفقة الشراء التي عرضها منذ فترة وعارضتها عدة أطراف في الشركة.

كانت محادثات مع الملياردير، إيلون ماسك، جرت بشأن ‏عرضه البالغ 43 مليار دولار، للاستحواذ على الموقع.‏