الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحريرى: سعيد بانتخاب ماكرون فى عالم يزداد تعقيدا

سعد الحريري
سعد الحريري

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه ‏لولاية ثانية في رئاسة بلاده.‏

وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي، أعرب الحريري عن "سروره بهذه المناسبة، انطلاقا من العلاقة الشخصية التي تجمعهما، والاهتمام الدائم والدعم الذي يحظى به لبنان من قبل فرنسا".

وتمنى الحريري "التوفيق والنجاح للرئيس الفرنسي، في ولايته الثانية، لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفرنسي الصديق، في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة للرؤية القيادية، التي كانت سببا في تجديد ثقة الفرنسيين بشخصه مرة أخرى"، وفق قوله.

ماكرون الذي فاز بنسبة 53.91 في المئة، فيما حصلت منافسته مارين لوبان على نحو 46 في المئة، تلقى تهنئة من عدد من الزعماء العرب مثل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، و ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

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