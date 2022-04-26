الجزائر.. توقيف 27 شخصا فى مداهمة فندق وضبط مخدرات ومهلوسات

داهم عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة الجزائرية فندق بشلغوم العيد، وضبطوا فيه كميات من المخدرات والمهلوسات وأسلحة بيضاء، واعتقلوا 27 شخصًا منهم 13 امرأة.

ووردت معلومات إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة مفادها استغلال فندق بمدينة شلغوم العيد لممارسة الدعارة وتنظيم سهرات ماجنة، ليتم على إثر ذلك تنفيذ مداهمة ليلة الخميس 21 إبريل، وذلك بعد التنسيق المسبق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وفقًا لبيان لخلية الاتصال لأمن الولاية، حسبما ذكرت صحيفة "الخبر".

وذكرت الصحيفة، أن العملية أسفرت عن توقيف 13 امرأة و14 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة ينحدرون من عدة ولايات، كما تم حجز صفيحة من المخدرات (كيف معالج) قدر وزنها بـ81 جرام مهيأة للترويج،261 وحدة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، أسلحة بيضاء محظورة، أغراض جنسية، سلع تتمثل في شيشة وتبغ ولواحقهما، 34 هاتف نقال ومبلغ مالي قدر بـ145 مليون سنتيم من محصلات الدعارة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 85 أورو و 160 دينار تونسي.