الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو صربيا لإبرام اتفاق مع كوسوفو للاعتراف المتبادل

مساعدة وزير الخارجية
مساعدة وزير الخارجية الأمريكية كارين دونفريد

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن كوسوفو غير المعترف بها "يجب أن تحظى بمكانتها على الساحة الدولية وبتطبيع علاقاتها مع صربيا، وإبرام معاهدة تركز على الاعتراف المتبادل".

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية كارين دونفريد في مؤتمر صحفي عقد في مدينة بريشتينا بإقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من جانب واحد: "لقد بني السلام والتنمية في كوسوفو بجهد كبير ولا ينبغي اعتبارهما أمرا مفروغا منه".

وأضافت: "علينا جميعا أن نكافح كل يوم لتلبية احتياجات مواطني كوسوفو، وهذا يعني السعي من أجل أن تحتل كوسوفو مكانها اللائق في الساحة الدولية، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع صربيا وإبرام اتفاق يركز على الاعتراف المتبادل".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة فخورة بـ"تسمية كوسوفو كشريك"، لافتة إلى أن واشنطن كانت دائما ملتزمة بأمن كوسوفو واستقرارها. 

وأعلن إقليم كوسوفو الصربي المتمتع بالحكم الذاتي الاستقلال من جانب واحد في فبراير 2008، وحاول مؤخرا الانضمام إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك اليونسكو والانتربول.

وتعارض أكثر من 60 دولة بينها روسيا والهند والصين، بالإضافة إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بكوسوفو.

 

أساس واشنطن كوسوفو اعتراف اتفاق الاعتراف المتبادل واشنط الإعتراف صربيا

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وائل لطفي

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