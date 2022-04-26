الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى طلاب الأكاديمية البحرية المتوفين بحادث مروّع

الحادث
الحادث

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، طلاب الأكاديمية البحرية، الذين لقوا ربهم في حادث تصادم بين السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها، وتريلا على الطريق الدولي الساحلي بمطوبس، مقدماً أحر التعازي لأهالي الضحايا، داعياً الله أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعلنت المحافظة أنه بمجرد وقوع الحادث وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، على الفور للمتابعة، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رشيد، وعقب العرض على النيابة، سيتم نقلهم لمحافظاتهم، لدفن جثامينهم بمقابر عائلتهم.

وشهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، مصرع 5 طلاب بالأكاديمية البحرية بعد اصطدام سيارتهم الملاكي بسيارة تريلا ما أدى إلى تهشمها ومصرعهم جميعاً في الحال.

وكان الطلاب في طريقهم إلى محافظة الإسكندرية، وقد وقع الحادث بالقرب من كمين رشيد، قبل كوبري زكريا في نطاق مركز مطوبس.

والطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي، 21 سنة من دكرنس دقهلية، أدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة، من دكرنس دقهلية، أحمد عبد الرحمن السيد أحمد،21 سنة، من أبو كبير شرقية، محمد جمال محمد حسين محمد،21 سنة، من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد، من دكرنس دقهلية.

نعي طلاب مطوبس كفر الشيخ حادث

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