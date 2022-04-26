تتفيذا لتوجيهات السيسى.. القاهرة تدرس إنشاء سوق للباعة الجائلين بالألف مسكن

واصلت محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالباعة الجائلين عقب زيارته لأكاديمية الشرطة.

وأعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارٍ دراسة إنشاء سوق للباعة الجائلين لحل مشكلة الإشغالات بمنطقتي جسر السويس ومنطقة الألف مسكن.

وشن الدكتور إبراهيم صابر، منذ قليل، حملة مسائية بشارع جسر السويس ومنطقة الألف مسكن، بإشراف رؤساء أحياء النزهة وعين شمس وشرطة المرافق.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وكان صرح الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة لـ"الدستور" بأنه بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإنشاء أماكن للباعة الجائلين، تعمل أجهزة المحافظة على أماكن تصلح لإقامة الأسواق والباكيات لاستقبال الباعة الجائلين.

وأوضح صابر أن هناك شروطا للأماكن التي يتم البحث عنها، أولها أن تكون أراضي تتبع الدولة أو لها ولاية عليها، وتكون قريبة من أماكن تجمعات الباعة الجائلين.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه من ضوابط الأراضي التي تقوم محافظة القاهرة بالبحث عنها لإقامة الباكيات السوقية للباعة الجائلين أن تكون مناسبة لإقامة سوق بها تتسع لأعداد من الباعة الجائلين.

ولفت صابر إلى أن ملف الأسواق يعد من أبرز ملفات محافظة القاهرة نظرا لتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بإقامة الأسواق الحضارية، ضمن مبادرة حياة كريمة لكل المواطنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة أن هناك عددًا من الأسواق تقوم بها محافظة القاهرة في شمال القاهرة من بينها سوق المطرية والذي من المقرر له أن يستقبل ١٠٠٠ بائع من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى سوق الأوقاف بالمطرية والتي تقوم وزارة الاوقاف بإقامته.

ولفت صابر إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بسوق الخميس بالمطرية والذي استوعب ٥٠٠ بائع.