نشرة منتصف الليل.. النفط ينخفض لأدنى المستويات وتخوفات من انتشار «الكبدى الوبائى»

أحداث كثيرة شغلت المصريين خلال الساعات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.



وتُقدّم "الدستور"، ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهدته الساعات الماضية وما يُريد المواطن معرفته.

بعد انتشار الالتهاب الكبدي الوبائي في أوروبا.. تخوف من انتشاره في مصر

مرض غامض أصاب عشرات الأطفال في عدة دول أوروبية، وقالت منظمة الصحة العالمية إن طفلا واحدا على الأقل توفي في أعقاب زيادة مرض التهاب الكبد الحاد غير معروف السبب لدى الأطفال.

ورغم نفي وزارة الصحة المصرية عدم تسجيل أي حالات حتى الآن، إلا أن حالة من الترقب تسيطر على السلطات الصحية تخوفا من هذا المرض غير معروف السبب حتى الآن.

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روسيا تكشف عن زرع الغام في الطرق الأوكرانية

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين زرعوا الألغام على الطرقات الريفية في منطقة نيقولاييف الأوكرانية لمنع إجلاء المدنيين إلى روسيا.

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انخفاض في أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ أسبوعين

هبطت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تنامي المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الطاقة، بسبب إغلاقات طال أجلها لكبح كوفيد-19 في شنجهاي وزيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية.

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ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية بعد صفقة بيع منصة تويتر لإيلون ماسك

نجحت البورصة الأمريكية في تحويل خسائرها الحادة التي منيت بها طوال الجلسة إلى مكاسب ملموسة عقب الإعلان عن موافقة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، على العرض المقدم من إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية لشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

البورصة الأمريكية

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