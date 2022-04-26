الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أركان الجيش الجزائرى: رفع درجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية

الفريق السعيد شنقريحة
الفريق السعيد شنقريحة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة على ضرورة "الرفع من درجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية المستجدة".


جاء ذلك خلال كلمته، أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها  بأحد المناطق العسكرية.
 

وأوضح الفريق شنقريحة أن الجيش حقق "نتائج باهرة" في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها وحدات الجيش، وأسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين، والقبض على آخرين بولاية سكيكدة (شمال شرقي الجزائر).
 

وأضاف أن النتائج الإيجابية المحققة في مجال مكافحة الإرهاب تؤكد أن الخروج عن مسار الوطن، وحمل السلاح، واستعمال العنف لتحقيق أهداف "سياسية ضيقة سيكون دائما مآله الفشل الذريع، ولا يخدم سوى مصالح أعداء الجزائر".

الجزائر مكافحة الإرهاب إرهابيين الجيش الجزائري ارهابي رئيس أركان الجيش الجزائري القبض على

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

تتفيذا لتوجيهات السيسى.. القاهرة تدرس إنشاء سوق للباعة الجائلين بالألف مسكن

انهيار جزئى بعقار قديم بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

تطورات جديدة فى قضية «الجنس مقابل النقط» بالمغرب

سقوط 4 قتلى بأعمال عنف جديدة غرب دارفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل