رئيس أركان الجيش الجزائرى: رفع درجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة على ضرورة "الرفع من درجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية المستجدة".



جاء ذلك خلال كلمته، أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها بأحد المناطق العسكرية.



وأوضح الفريق شنقريحة أن الجيش حقق "نتائج باهرة" في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها وحدات الجيش، وأسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين، والقبض على آخرين بولاية سكيكدة (شمال شرقي الجزائر).



وأضاف أن النتائج الإيجابية المحققة في مجال مكافحة الإرهاب تؤكد أن الخروج عن مسار الوطن، وحمل السلاح، واستعمال العنف لتحقيق أهداف "سياسية ضيقة سيكون دائما مآله الفشل الذريع، ولا يخدم سوى مصالح أعداء الجزائر".